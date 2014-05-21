قبل رأسها وأهداها سيارة

لبى أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر ليلة البارحة دعوة طفلة مصابة بسرطان الدم تتلقى العلاج بمركز الأمير فيصل بن بندر لعلاج الأورام بمستشفى الولادة والأطفال في بريدة، ليقوم بتقبيل رأسها ويهديها سيارة.

وكانت الطفلة أسماء ناشي فايز الرشيدي قد كتبت خطاباً على طريقتها تدعو الأمير فيصل لزيارتها والاطمئنان على صحتها ليلبي الدعوة، معتبراً أنها أهم دعوة.

وطمأن الدكتور فيصل العنزي مدير المركز على صحة الطفلة أسماء واستجابتها للعلاج وأن خروجها من المركز سيتم بعد 10 أيام.

وقدم الأمير فيصل بن بندر هدية عبارة عن سيارة للطفلة أسماء لتخرج عليها بعد شفائها. وقال موجهاً حديثه للطفلة: "ستخرجين من هنا بإذن الله وسأزورك في المنزل".

في المقابل أوضحت أسماء الرشيدي: "شكرا يا والدي على تلبية دعوتي.. وقدومك من أجلي أسعدني وهو أجمل هدية". وأضافت أن هذا المركز الذي يحمل اسمك ويعالجنا هو ما جعلني أقوم بدعوتك لأشكرك.