هيئة الغذاء تحذر من أحد أنواع الشاي

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين من مستحضر رويال كوفي (ROYAL COFFEE) والمنتج من شركة شاي الدونغ (EL-DONG TEA SLIMMING) والذي يروج له بأنه مستحضر طبيعي.

وأوضحت الهيئة أن نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة لها أظهرت احتواء مستحضر رويال كوفي (ROYAL COFFEE) على مادة (TADALAFIL) الدوائية والتي تستخدم بموجب وصفة طبية من قبل الطبيب وتحت إشرافه، وأن الادعاء بأنه طبيعي ادعاء مضلل وليس له أي أساس من الصحة.

وتوصي الهيئة جميع المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المستحضر والتخلص مما لديهم من عينات، علماً بأن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لسحب هذا المستحضر من الأسواق.