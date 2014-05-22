عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

القبض على طبيب مصري يتحرش بالمريضات في الجوف

المصدر: عرعر (الحدود الشمالية) - مطيران النمس
رابط مختصر

علمت "العربية.نت" أنه تم القبض على طبيب أسنان يتحرش بالمريضات، بعد امتهانه تصويرهن عبر كاميرا مخفية زرعها داخل عيادته وربطها بهاتفه المحمول.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إن ذلك الطبيب، تعمد التصوير لأغراض غير شريفة، وهو مصري الجنسية، ويعمل في أحد المستوصفات الخاصة بمدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف (شمال السعودية).

وأضافت أنه تمت مداهمته أمس، والقبض عليه من قبل عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن تثبتت من المعلومات التي وردتها حوله، وتمت إحالته إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيق في القضية.

كلمات دالّة

#طبيب, #مصري, #تحرش, #تصوير, #عيادة, #أسنان, #حالات, #ضبط, #الهيئة, #واقعة

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة