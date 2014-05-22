القبض على طبيب مصري يتحرش بالمريضات في الجوف

علمت "العربية.نت" أنه تم القبض على طبيب أسنان يتحرش بالمريضات، بعد امتهانه تصويرهن عبر كاميرا مخفية زرعها داخل عيادته وربطها بهاتفه المحمول.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إن ذلك الطبيب، تعمد التصوير لأغراض غير شريفة، وهو مصري الجنسية، ويعمل في أحد المستوصفات الخاصة بمدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف (شمال السعودية).

وأضافت أنه تمت مداهمته أمس، والقبض عليه من قبل عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن تثبتت من المعلومات التي وردتها حوله، وتمت إحالته إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيق في القضية.