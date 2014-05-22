القصيم.. التحقيق مع طبيب وفني مختبر

وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم الدكتور صلاح بن محمد الخراز بالتحقيق مع طبيب أسنان وفني مختبر يعملان بأحد المراكز الصحية بالمنطقة ، لوجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية بقسم المختبر وعيادة الأسنان .

وأوضح الدكتور الخراز أن إحالة طبيب الأسنان وفني المختبر إلى التحقيق يأتي بعد رصد إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية بصحة القصيم من خلال جولاتها على المنشآت الصحية ، حيث وجدت مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وهما المعنيان في سلامة تلك المستلزمات.

وأشار إلى أن فريق إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية يعمل على التأكد من سلامة العمل وترشيد الأداء ، والقيام بحملات تفتيشية للوقوف على مواطن القصور ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارات المختصة ، وإجراء التحقيقات اللازمة في أي تجاوزات أو مخالفات مالية أو إدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

