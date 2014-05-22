رسالة إلى خالد الفيصل مع التحية

تناقلت وسيلة الاتصال "واتسآب" رسالة تحمل قرارات صارمة من وزير التربية والتعليم خالد الفيصل تجاه الطلاب الذين عبثوا بالكتب المدرسية ومستلزمات المدرسة، وقد لفت انتباهي في القرار جملة "من أجل عودة هيبة المعلم"، وحمدت الله حينها أن الوزارة انتبهت لأساس المشكلة التي خلقت في الطلاب الجرأة على فعل ما فعلوا.

أنا في الحقيقة أبرر للإدارة في جانب المواجهة المباشرة مع الطلاب، لأن هذا الإداري لو فقد روحه أو لنقل ذراعه أو عينه على أقل تقدير من سيعوضه ومن سيأخذ له الحق؟ علما بأن أغلبهم يفقد عند أبواب مدارسهم سياراتهم ولا يجد له ناصرا غير "الشرطة"!

"هيبة المعلم" يا وزيرنا لمستَ بها الجرح الذي ينزف ولا مجيب، فهي أخطر مشكلة تعاني منها مدارسنا مؤخرا، فنحن في عصر انتشار المعلومات بضغطة زر فغالبا من أجل هذا قد تخلى الطالب عن حاجته للمعلم وشغفه لسماعه والإنصات له، ثم جاءت القرارات "المائعة" كما أسميها في صالحه لتعزز هذا الموقف، مما جعل الطالب يستقوي على معلمه ضاربا احترامه عرض حائط المدرسة. فلا الدرجة العلمية تعنيه ولا المدير نفسه، لأنه يعلم يقينا أن هذه القرارات ستمرر له النجاح من فوق الطاولة.

وإن حصل وظفرت مدرسته بمدير نظامي انتقم من المدير عن طريق جدران المدرسة ليأخذ قلما ويشوه به جدران مدرسته بكل أريحية آمنا من العقوبة، ولو تمشيت سريعا يا وزيرنا في حيّ واحد فقط من أحياء المملكة لوجدت جدران مدارسها مشوهة بالكتابة عليها بعبارات يخجل منها التعليم ذاته، ناهيكم عما نجده داخلها وكم تخسر الإدارة كل سنة في طمس هذه الكتابات المخجلة!

المعلم سابقا كان مع طلابه هو المعلم وولي الأمر والمدير، أما الآن فتم تحجيمه في دور المعلم فقط، وإن حاول الخروج عن هذا المسار جاء العتاب له شديد اللهجة من إدارته وأولياء الأمور.

لابد أن نعترف أننا في عصر التربية الأخلاقية قبل توفير المعلومات، عصر تعليم السلوك وليس المعلومة، فالمعلومة الآن في متناول أيادي أبنائنا ليل نهار.. هم فقط يحتاجون إلى " المربي" لا أقول المعلم إنما المربي، ومفهوم المربي يشمل المعلم وولي الأمر والموجه الإداري، لذلك أتمنى من وزارتنا إعادة النظر في صياغة قرارات تساعد على عودة "هيبة المعلم" والتزام الطالب باحترامه وتقديره وإتقان مفهوم:

قُـــــــــــم لِـــلــمُــعَــلِّــمِ وَفِّـــــــــــهِ الــتَــبــجــيــلا

كــــــــادَ الــمُــعَــلِّــمُ أَن يَــــكــــونَ رَســـــــولا

أَعَـلِـمـتَ أَشـــرَفَ أَو أَجَـــلَّ مِــنَ الَّــذي

يَـــبـــنـــي وَيُـــنـــشِـــئُ أَنـــفُـــســـا وَعُـــــقــــولا