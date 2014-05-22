سيول جازان تبتلع طفلين

توفي طفل وطفلة مساء أمس إثر سقوطهما في برك مياه في جازان، بعد أن شهدت المنطقة أمطارا وسيولا على مدى اليومين الماضيين.

وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني أنه تبلغت غرفة العمليات في محافظة ضمد وفي تمام الساعة ٥:١٥ مساء عن سقوط طفل مقيم بطريقة غير نظامية يبلغ من العمر ١٣ عاماً في بركة ماء بوادي ضمد وتم انتشاله عن طريق المواطنين قبل وصول الفرقة ونقله للمستشفى.

وقال إن غرفة العمليات بالموسم تبلغت في تمام الساعة ٦:٣٠ عن طريق الشرطة عن غرق طفلة تبلغ من العمر سنتان سقطت في مستنقع مائي في منزلها بقرية كدف الحدبة بعد نقلها عن طريق ذويها للمستشفى.

وناشد المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر من خطورة الأمطار والسيول وما تخلفه من تجمعات مياه تشكل خطورة بالغة قد تؤدي إلى الوفاة، مشددا على عدم ترك الأطفال بالقرب من التجمعات المائية حتى لا يحصل مالا تحمد عقباه.