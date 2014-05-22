مشروبات طاقة+18 تباع في الصيدليات السعودية قريباً

مشروع جديد خاص بمشروبات الطاقة تقوم جمعية حماية المستهلك في السعودية بإعداده بصورة نهايئة قبل أن تقدمه للسلطات المحلية مطالبة بإقتصار بيع مشروبات الطاقة أولاً على الصيدليات وثانياً على أن يكون بيع الصيدليات لهذه المشروبات لمن هم فوق الثمانية عشر عاماً من المستهلكين.

وقال رئيس مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم لـ"العربية.نت" :"قمنا بطرح هذا المقترح خلال ندوة قبل يومين والان نحن نعمل على تفعيله ليقتصر بيع هذه المشروبات على الصيدليات وللأشخاص الذين تجاوزوا الثمانية عشر عاماً ".

وأضاف التويم لـ"العربية.نت" بأن أكثر مستهلكي هذه المشروبات هم من الشباب والمراهقين ، وتابع "نحن بهذا المقترح نحاول حمايتهم بعد ما توصلنا من خلال دراسات عدة إلى ضرر هذه المشروبات التي من الممكن أن تنهي حياة أشخاص أدمنوا شربها مثلما حدث لبعض الحالات".

وبحسب التويم فإن بعض مستهلكي هذه المشروبات يستخدمونها بإضافة بعض الكحول لها لتصبح مشروبات مخدرة قد تؤدي إلى فشل كلوي مع تزايد السموم داخل الجسم وهو نفس المصير الذي قد يصل إليه مدمني شرب هذه المشروبات الذين يبحثون عن طاقة إضافية لممارسة الرياضة أو للسهر وكذلك في فترة الإمتحانات الدراسية.

وحول فكرة منع استيراد هذه المشروبات قال رئيس جمعية حماية المستهلك لـ"العربية.نت" :"إنها مثل التدخين مضرة لكن لم تمنع ونحن نحاول أن نبني ثقافة حول اضرارها ومن ثم الوصول إلى وعي كاف بالنسبة للمستهلك يجعل من فكرة شراء هذه المشروبات أمر غير وارد وهذا هو الأسلوب الأمثل لمواجهتها ومواجهة أضرارها".

وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر قبل نحو شهرين حظر الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية له بأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو أي وسيلة أخرى ، كما قرر المجلس حينذاك الحظر على شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوقيها القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى الترويج لها.

