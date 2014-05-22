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وزارة التجارة تحذر من "الزعتر الأزرق"

المصدر: الرياض - محمد العيدان
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حذرت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين من شراء الزعتر الأزرق أو بيعه، بعد اكتشافها لمصنع يقوم بإنتاج كميات كبيرة من هذا النوع الذي يحتوي على شوائب بنسبة كبيرة، وأصباغ غير معروفة.

وقالت الوزارة إن المصنع قام بتسويق الزعتر الأزرق عن طريق موزعين يقومون بتعبئته بعبوات تحمل علامات تجارية خاصة بهم، مشيرة إلى أبرز أنواعه "زعتر أبا الخيل" الذي تم سحبه من الأسواق بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية أنه مغشوش، وغير صالح للاستهلاك.

وتحقق التجارة حاليا مع المسؤولين عن المصنع المنتج، وتعقب الموزعين تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، طالبتا من عموم المستهلكين إبلاغها عن أماكن بيع مثل هذه المنتجات المخالفة لمصادرتها.

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