يا أمان الخائفين

إليكم ما قرأته في ارشيفي الموثق في جريدة الأهرام المصرية الصادرة في أواسط العشرينات من القرن الماضي، ويقول كاتبها:

إننا ندعو إلى إلغاء صندوق الدين العام، الذي يكلفنا كل سنة مئات الألوف من الجنيهات، وقد أنشئ هذا الصندوق عندما كانت الحكومة تمر بضائقة مالية، واحتاجت للديون.

أما الآن فحكومتنا ولله الحمد لديها فائض نقدي وهي تمر في أحسن حال، بل إنها من حيث وفرة المال هي أفضل من حكومات اوروبا كافة.

وينتهي الكاتب معتبرا أن بقاء صندوق الدين زيادة على ما فيه من إهانة، لم تعد له أية فائدة للدائنين ــ انتهى.

عندما قرأت هذا أخذت أردد لا شعوريا: يا مقلب القلوب والأحوال، كيف كانت مصر وكيف أصبحت؟!

ولكن لدي أمل أن تخرج مصر يوما ما من كبوتها، فليس على الله من عسير، ومصر ما تستاهل إلا كل خير، ومصر فوق أنها في عيوننا، هي كذلك في قلوبنا.

***

أعرف رجلا تزوج امرأة تكبره بأكثر من (14) سنة، وكان سعيدا معها جدا، وهذا طبيعي فلا فرق عندي بين الرجل والمرأة، المهم هي العقلية، ولهما الآن سبع سنوات يعيشان (بالتبات والنبات) بدون أية منغصات، ولاحظت إذا كنا ساهرين وهو معنا، فما إن تعلن الساعة الحادية عشرة، حتى ينهض مودعا.

وتذكرت قول الحكماء: إن المرأة تحب أن يكون الرجل في حاجة إلى أم ترعاه.

وفعلا لم أشاهد ذلك الرجل في أي يوم إلا وثوبه مكوي على الآخر، وشماغه منشى، وحذاؤه يلمع، بل وحتى وجهه يلمع من الكريمات المرطبة والمغذية، وإذا سار بدا وكأنه يرقص من فرط الانشراح ــ يا بخته على هذه الرعاية الأموية ــ

***

الرجل الذي يمدح المرأة لا يعرفها الا قليلا، والذي يهجوها لا يعرفها إطلاقا.

بالنسبة لي: الحمد لله أنني لا امدحها ولا اهجوها، فقط اتحاشاها من بعيد، وبيدي خيزرانة، وقدمي دائما على الباب، استعدادا (للفقيع).

هل تعرفون لماذا أنا أضع رجلي على الباب؟!، لأنني متيقن أن أنثى الإنسان والحيوان تكون أكثر خطرا عندما تتظاهر بالتراجع.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"