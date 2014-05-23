امرأة ترمي بنفسها من الطابق الثاني

ألقت امرأة بجسدها من الطابق الثاني لتنقذ نفسها من الحريق، الذي نشب في البناية التي تسكن بها في جدة، إذ تتكون العمارة من أربعة طوابق.

وقال الدفاع المدني في بيان له بعد إخماد الحريق، إنه عند الساعة السادسة من مساء اليوم باشرت فرق الإنقاذ الحريق في البناية، ونتج عنها إصابة تلك المرأة التي رمت بنفسها، وطفلة (13 عاماً) وأحد عناصر الدفاع المدني، إضافة إلى تسجيل 26 حالة هلع.

وفي السياق ذاته قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة علي الغامدي إن فرق الإسعاف باشرت معالجة 16 حالة في الموقع، وتم نقل أربع حالات للمستشفى.