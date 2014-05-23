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ابتداءً من اليوم.. قطع الإشارة الحمراء "جريمة كبيرة"

المصدر: الرياض - العربية.نت
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ابتداءً من غدٍ تصنّف قطع الإشارة الحمراء جريمة كبيرة، في حال من قطعها يتسبب في وفاة شخص آخر. وذلك في إطار اللائحة الجديدة للجرائم التي أصدرها أخيراً وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وتدخل حيز التنفيذ يوم غدٍ السبت.

وقال الناطق الرسمي لشرطة القصيم العقيد فهد العبدان إن من ضمن اللائحة أيضاً، هو إيقاف المفحط المتسبب بحادث مروري وأدى إلى وفاة شخص أو تعطل عضو أو مدة الشفاء تزيد على 15 يوماً هي موجبة للتوقيف.

وأضاف في تغريدات له على حسابه بتويتر: "من الموجبة للتوقيف ابتداءً من الغد، هي قيادة السيارة بتأثير المسكر والتسبب في حادث مروري وأدى إلى وفاة شخص أو تعطل عضو أو جزء منه أو مدة الشفاء تزيد على 15 يوماً، وأيضاً عكس السير والتسبب في حادث مروري أدى إلى وفاة شخص أو تعطل عضو أو جزء منه أو مدة الشفاء تزيد على 15 يوماً".

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