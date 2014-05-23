الرياض.. جلسة مباحثات رسمية بين السعودية واليمن

احتضنت العاصمة الرياض، أول من أمس، جلسة مباحثات رسمية بين السعودية واليمن، تم من خلالها بحث الموضوعات المشتركة في إطار العلاقات الودية بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن جلسة المباحثات ترأسها وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ووزير الداخلية اليمني اللواء عبده حسين الترب.

ونوّه الأمير محمد خلال الجلسة بما يربط البلدين قيادة وشعباً من أواصر القربى. مشيداً بالتعاون القائم بين الأجهزة الأمنية، بينما لحدمة المواطن في البلدين وتسهيل أموره والمحافظة على أمنه.

يُذكر أن وزير الداخلية اليمني قد وصل إلى الرياض أول من أمس، وكان الأمير محمد بن نايف في مقدمة مستقبليه عند وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.