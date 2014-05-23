حادث مروري ينجو منه البشر ويذهب ضحاياه البقر

وقع عصر اليوم حادث مروي في محافظة بلجرشي، نجا منه البشر وذهب ضحاياه البقر.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أنه تلقت عمليات الهلال الأحمر بلاغاً عند الساعة ٤:١٥ دقيقة عصر اليوم، يفيد بوجود حادث تصادم بين شاحنة صغيرة من نوع دينا تقل بقراً، وكامري تقل عائلة بالقرب من ملف الزاوية على طريق بلجرشي الباحة، وعلى الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية للموقع، وتبين وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بإصابات خطيرة.

وأضاف الزهراني أنه جرى التعامل مع الحالات المصابة ونقل اثنتين منها لمستشفى بلجرشي العام، بينما نقلت ثلاث حالات أخرى لمستشفى الملك فهد بالباحة.