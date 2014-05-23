ضبط مسؤول يبتز الطالبات ويقيم غراميات مع المعلمات

قبضت الجهات المختصة على مسؤول في وزارة التربية والتعليم يبتز الطالبات ويقيم غراميات مع المعلمات والمشرفات.

ويأتي ذلك بعدما تمكّنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل من القبض على مشرف تربوي ابتز فتاة بعد أن هددها.

وفي التفاصيل أن الفتاة تقدمت للهيئة بشكوى ضد مشرف تربوي بمنطقة حائل، حيث ذكرت أنه قام بابتزازها وتهديدها، وعلى إثر ذلك تم إعداد كمين محكم للإطاحة به في أحد أسواق المنطقة، وقد حاول المقاومة إلا أن رجال الهيئة تمكنوا من الإمساك به.

وتبين بعد القبض عليه أن له علاقات مع عدد من المعلمات والمشرفات اللاتي تحصل على هواتفهن الشخصية من خلال تعامله مع الإدارة النسائية، كما عُثر بجواله على رسائل جريئة كان يرسلها لهن، وقد أحيل لهيئة التحقيق والادعاء العام تمهيداً لمحاكمته وتطبيق النظام بحقه.