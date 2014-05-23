ضبط مصنع كبير للخمور بالأحساء

ضبط أحد مراكز هيئة الأحساء مصنعاً لتصنيع الخمور ومستودعاً لترويجها، بالإضافة للخمور المهربة تقوم عليها عمالة آسيوية. وقد احتوى المصنع على كميات كبيرة جداً من الخمور الجاهزة للترويج وكميات مخمرة تحت التصنيع، بالإضافة إلى كمية من الخمور المهربة.

وقد تم القبض على العمالة المتورطة في هذه القضية وإحالتهم وكامل الأوراق وعينات المضبوطات لجهة الاختصاص حسب المتبع.

وحذر مساعد الناطق الإعلامي لفرع المنطقة الشرقية ناصر بطي الخالدي المواطنين من تأجير المنازل والمستودعات لعمالة مجهولة أو مخالفة للأنظمة أو التستر عليهم لما يترتب على ذلك من جرائم.

