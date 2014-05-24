إجراء عملية لفصل توأم سيامي سوداني

يجري الفريق الطبي في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، إجراء عملية جراحية لفصل التوأم السيامي السوداني (ممدوح ومحمود) غداً السبت، في عملية من المتوقع تستغرق 17 ساعة، وستنفذ على تسع مراحل.

يذكر أن هذه العملية هي رقم ( 34 ) في سلسلة عمليات التوائم السيامية التي تميزت بها المملكة العربية السعودية بكوادرها الطبية.

وأكد الفريق الطبي أن هذه العملية حساسة وخطيرة ومعقدة جداً ، حيث إن الالتصاق في منطقة الصدر والبطن والحوض ، كما توجد تشوهات كبيرة في قلب التوأم ( محمود ) ، وكذلك تشوهات في إحدى الكلى، إضافة إلى تشوهات بمنطقة الكبد والمرارة وتداخلات في المسالك البولية مما يجعل هذه العملية خطيرة ، حيث تصل نسبة النجاح إلى ( 30 % ) ونسبة الوفاة لا سمح الله ( 70 % ) ، ومع ذلك فقد قرر والدي التوأم رغبتهم الأكيدة في إجراء العملية لثقتهم بالله ، ثم بالفريق الطبي السعودي .

