إزالة مليوني متر مربع من التعديات بمكة

نجحت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة في إزالة عدد كبير من الأحواش المخالفة والمقامة بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية، وذلك في مخططات ولي العهد.

وأوضح المهندس بندر بن حسن قباني، رئيس بلدية الشوقية الفرعية، أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، مشيراً الى أن الإزالة شملت عدداً من مواقع التعديات غير النظامية في منطقة مخطط ولي العهد رقم 10 وبمشاركة عدد من أفراد الشرطة ومنسوبي الجهات الأمنية، وهي عبارة عن أحواش وأساسات بالبلك الخرساني وعقوم ترابية.

من جانبه قال المهندس ممدوح عراقي، مدير إدارة الخدمات ببلدية الشوقية، إن جميع المواقع التي تمت إزالتها عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة وكانت مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، وقد بلغت مساحة المواقع المزالة حوالي مليوني متر مربع.

وأكد أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتكثيف الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.