ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 179

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 179 حالة، بعدما أعلنت وزارة الصحة في بيان تفصيلي، اليوم السبت، عن وفاة حالة وتسجيلها 4 إصابات جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 558 إصابة.

وفيما يلي نص البيان:



العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: 4 حالات.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًّا: حالتان.

العدد الكلي للوفيات: واحدة (ضمن الحالات المسجلة سابقا).

ملخص الوضع الصحي للحالات:

حالة مستقرة.

حالتان لا توجد لديهما أعراض

حالة واحدة في العناية المركزة

تفاصيل الحالات

في المدينة المنورة:

1. رجل يبلغ من العمر 48 سنة، يعاني من مرض السكري. ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 18/5/2014. أدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 22/5/2014 وحالته مستقرة.

في القنفذة:

1. رجل يبلغ من العمر 25 سنة, ليس لديه أعراض وهو مخالط لحالة مؤكدة وعزل بالمنزل .

2. رجل يبلغ من العمر 28 سنة, ليس لديه أعراض وهو مخالط لحالة مؤكدة وعزل بالمنزل .

في الرياض:

1. امرأة تبلغ من العمر 80 سنة, ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 20/5/2014. أدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 23/5/2014 وتتلقى العلاج بالعناية المركزة سائلين الله لها الشفاء العاجل.

وفيات من الحالات التي سجلت سابقا:

1. حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 40 سنة, أدخلت إلى مستشفى حكومي بالرياض وهي من الحالات المسجلة سابقا بتاريخ 8/5/2014. وقد وافتها المنية بتاريخ 23/5/2014. تغمدها الله بواسع رحمته.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حالياً:

1. امرأة تبلغ من العمر 33 سنة, خرجت من مستشفى حكومي بجدة بتاريخ 24/5/2014 ولله الحمد .

2. رجل يبلغ من العمر 29 سنة, خرج من مستشفى حكومي بجدة بتاريخ 24/5/2014 ولله الحمد.