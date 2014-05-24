افتتاح أول فندق بمدينة حجاج مطار جدة الاثنين المقبل

يفتتح مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي، عبدالحميد بن حماد ابا العري، الاثنين المقبل، فندق لاند مارك بشرى كأول فندق يدشن في مدينة الحجاج منذ إنشائها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص (شركة إدارة وتطوير الموانئ التابعة لمجموعة بن لادن).

ويتكون الفندق من 117 غرفة وجناحاً ويتسع لـ450 شخصاً، كما يشتمل على 6 أجنحة ملكية وعدد 6 أجنحة تنفيذية. كما يحتوي الفندق على صالة بهو واسعة ومقهى للمشروبات ومغسلة ملابس تخدم ضيوف الفندق، كما يشتمل أيضاً على مطعم ملحق كبير يتسع لأكثر من 500 شخص.

من جانبه عبّر مدير عام مطار الملك عبدالعزيز، عبدالحميد ابا العري، عن بالغ سعادته بتدشين أول فندق بمدينة الحجاج والذي سوف يخدم ضيوف بيت الله الحرام القادمين من وإلى مكة عبر صالات مدينة الحجاج، كذلك سيكون بمقدور الفندق توفير الخدمة لأطقم الملاحين الذين يتطلب بقاؤهم فترات محدودة بالمطار أثناء تشغيل رحلات الحج والعمرة.

وأضاف أبا العري أن افتتاح فندق في مدينة الحجاج يؤكد سعي الهيئة العامة للطيران المدني وحرصها على الرقي بمستوى الخدمات المقدمة في مطارات المملكة، خصوصاً ضيوف بيت لله الحرام والذي هم محور اهتمام قيادة هذه البلاد المباركة.