القبض على قارب يبيع الديزل في الخفجي

تمكن حرس الحدود بقطاع الخفجي من القبض على قارب يعمل مع أحد الشركات يقوم ببيع الديزل بطرق غير شرعية في عرض البحر، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي قدره (24000) دولار أميركي مخبأة في أماكن يصعب الوصول إليها.

صرح الناطق الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية العميد خالد العرقوبي أن قطاع حرس الحدود بالخفجي تمكن من القبض على القارب (شارك-30) التابع لأحد الشركات البترولية في الخفجي يقوم ببيع الديزل بطرق غير شرعية في عرض البحر، وقد عثر بحوزتهم على مبالغ مالية مقدارها أربعة وعشرون ألف دولا أميركي. وأضاف العرقوبي أن القارب يحمل على متنه 15 عاملا جميعهم من القارة الآسيوية ومازال التحقيق جارياً معهم.

وأكد العرقوبي بأن جهود وفطنة رجال حرس الحدود ساعدت في الكشف عن أماكن النقود والتي كانت مخبأه في أماكن يصعب كشفها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتمكن فيها حرس الحدود بالخفجي من القبض على مهربي وقود الديزل وبيعه بطريقة غير مشروعة.