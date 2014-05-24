القبض على مفحّط بحوزته 200 حبة مخدرة

ألقت فرقة من البحث الجنائي أثناء متابعتها لعدد من المفحطين في شارع المدينة المنورة، شرق محافظة طريف شمال السعودية، أمس الجمعة، القبض على مفحط في العقد الثالث من عمره بحوزته ما يقارب 200 حبة مخدرة بعد أن تم الاشتباه به، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معه تمت إحالته لجهة الاختصاص.

وكشف الناطق الإعلامي المكلف لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد بن مهدي العنزي لـ"العربية نت" أن دوريات شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة طريف تمكنت من إلقاء القبض على مواطن يستقل سيارة من نوع داتسون بعد أن تم الاشتباه به فحاول التخلص من بعض ما يحوزه، وبعد استكمال الإجراءات الاستدلالية والتفتيش عثر بحوزته على 200 حبة، يشتبه بأنها الكبتاغون المحظور، وتم تسليمه الى شعبة مكافحة المخدرات بالمحافظة.