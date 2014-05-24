عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

ضغث على إبالة

أولهما عدم كفاءة مستشفيات الأمل والعجز في كفايتها، وثانيهما قلة عدد الأطباء النفسيين السعوديين، وقد كتبت عن مستشفيات الأمل.. أما الأطباء النفسيون فقد أكد الاستشاري النفسي في صحة جدة خالد العوفي، وفقا لصحيفة مكة العدد الصادر بتاريخ 12 مايو وجود نقص في أعداد الأطباء النفسيين في السعودية، وأضاف: « تعمل مراكز الطب النفسي في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، على تأهيل الأطباء العامين من خلال تقديم برامج متخصصة في الطب النفسي على مدار أربع سنوات، ليمنحوا بعد ذلك شهادة التخصص في هذا المجال »، «وهذا يعني أنّ علينا أن ننتظر أربع سنوات لكي نحصل على استشاريين نفسيين، وحتى لو حصلنا عليهم فإنّ عددهم غير كاف، لأنّ عدد الأطباء السعوديين أصلاً غير كاف، والمشكلة أننا قد لا نستطيع أن نستقدم استشاريين من الخارج، فهؤلاء مطلوبون في بلادهم، ويتقاضون دخلاً يغنيهم عن القدوم إلى بلادنا مهما كانت المغريات، وفي ظلّ هذا العجز يشرع الباب واسعاً أمام الرقاة، وأنا لا أنكر جدوى الرقية الشرعية، فهي نوع من العلاج النفسي، ولكن لا توجد ضوابط لمن يزاولونها فكل من هبّ ودبّ يمكن أن يمارسها حتى ولو لم يكن على علم فيها، مما يعني في الغالب أنّ ضررها أكثر من نفعها، ويبدو أننا لا نملك سوى الصبر إلى أن يكون لدينا العدد الكافي من الاستشاريين النفسيين، ولكن يجب في نفس الوقت ألاّ نخدع بأدعياء الرقية.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/938199

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
رابط مختصر

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة