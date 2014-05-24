عناصر الهيئة يراقبون بوابات المدارس

يستعد فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض لموسم اختبارات الطلاب والطالبات في صفوف التعليم العام التي تبدأ يوم غدٍ الأحد بخطة عمل ميدانية، حيث كلف فرع منطقة الرياض في عموم الهيئات التابعة له عددًا من الأعضاء الميدانيين للعمل في ساعات الصباح المبكرة موافقة لمواعيد الاختبارات، وذلك في جميع مراكز الهيئة لضمان مستوى عالٍ من جودة العمل وشموليته.

ويتركز عمل الهيئة في أوقات الاختبارات على متابعة بوابات المدارس وبعض أماكن التجمعات؛ وذلك لضمان حفظ خصوصيات الطلاب والطالبات والمرتادين لتلك الأماكن.

ويهيب فرع الهيئة بمنطقة الرياض بأولياء الأمور أن يتنبهوا لما قد يحصل بعد الاختبارات من مخالفات يستغلها بعض ضعاف النفوس، وأن يحرصوا على أبنائهم وبناتهم من الوقوع فيها، حفظ الله على الجميع الأمن والأمان.