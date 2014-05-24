متابعة مستمرة لتنفيذ آلية اتفاق الرياض

أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبداللطيف الزياني بأن وزراء خارجية الخليج عقدوا اجتماعاً في مدينة الرياض اليوم تم خلاله مناقشة التقرير الثاني الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض.

وقال الأمين العام في بيان صحافي، اليوم السبت، أن الوزراء تابعوا بارتياح سير عمل اللجنة والنتائج التي تم التوصل إليها، ووجهوا باستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ آلية اتفاق الرياض بما يعزز تكاتف دول المجلس ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام. كما وجهوا اللجنة بمواصلة متابعة تنفيذ ما تم الالتزام به وفقا لبنود آلية اتفاق الرياض.