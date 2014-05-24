مشعل بن عبدالله يضع حجر أساس لمشروعات

يدشن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله، مساء غد الأحد مشروع جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع إسماعيل أبو داود، كما يضع حجر الأساس لمشروعي تقاطع الأمير ماجد مع طريق مكة، وتقاطع شارع فلسطين مع شارع الأندلس بقيمة إجمالية للمشروعين تبلغ 511 مليونا و762 ألف ريال.

ويعد مشروع تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع إسماعيل أبو داود إضافة جديدة لمشاريع شبكة الطرق في محافظة جدة، وهو عبارة عن جسر علوي بطول 740 مترا وعرض 9.30 متر، وذلك على طريق الملك عبدالعزيز اتجاه واحد وحارتين مروريتين، فيما بلغت قيمة عقده 31.697.728 ريالا سعوديا.

فيما تنطلق غداً أعمال التأسيس لمشروعين حيويين وهما مشروع نفق وجسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع طريق مكة القديم بتكلفة تبلغ 197 مليونا و500 ألف ريال، ويهدف إلى تحرير محور طريق الأمير ماجد بشكل كامل، إضافة لتحسين الحركة المرورية في تلك المنطقة ولخدمة ساكني المناطق المحيطة بالتقاطع، والمشروع عبارة عن إنشاء جسر باتجاهين بطول (609 م.ط) وبعرض (26,4 م.ط) وبعدد ثلاثة حارات مرورية للاتجاه الواحد، وذلك بطريق الأمير ماجد مارًا أعلى طريق مكة القديم إلى طريق مدائن الفهد، وإنشاء نفق أسفل الجسر اتجاهين بطريق مكة القديم بنفس التقاطع يبلغ طوله (560 م.ط) وبعرض (21 م.ط) وبعدد حارتين مرورية للاتجاه الواحد ومدة تنفيذ المشروع (36 شهرًا هجريا).

أما المشروع الثاني فهو مشروع تنفيذ نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارعي فلسطين والحمراء بقيمة 314 مليونا و262 ألف ريال، وهو عبارة عن تـنـفيذ نفق (شمال/ جنوب) عـلى امتداد طريق الملك عبدالعزيز عـند تقاطعه مع شارعي فلسطين والحمراء بطول 1400م، وذلك لتحرير الحركة المرورية لطريق الملك عبدالعزيز والتخفيف مـن الزحام فـي هـذه المنطقة وتيسير الحركة المرورية عـلى سكان وزوار محافظة جدة، ومدة المشروع 36 شهراً ويتوقع الانتهاء منه في تاريخ 14/03/1438هـ. وسيحقق المشروع حال الانتهاء منه استمرارية الحركة المرورية في طريق الأندلس مع تحقيق لنفاذية المرور مع كل من شارعي فلسطين والحمراء.