ناطق مكة ينفي تجمعاً في حي بن سويلم بالطائف

‏‫نفى الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي ما يتم تداوله عن تجمّع في حي بن سويلم بمحافظة وحدوث اعتداءات، حيث إن ذلك مجرد إشاعات لا صحة لها إطلاقاً، ولم يحدث أي تجمّع حيال مباشرة مركز شرطة الفيصلية بمحافظة الطائف التحقيقات - رفق الجهات المختصة - حادثة الاعتداء على شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، وسبق أن تم التأكيد في حينه أنه تم ضبط المتهمين بالاعتداء وعددهم 6 أشخاص وجميعهم موقوفون رهن التحقيق بعد إحالتهم وأوراق القضية للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

والشاب المعتدى عليه موقوف في قضية أخرى موجبة للتوقيف من قبل مركز شرطة الفيصلية لكونه اشترك مع شخصين آخرين، تم القبض عليهما في وقت سابق، حيث كان المذكور هارباً من الجهات الأمنية.

وحيث لوحظ تداول الإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن أن هناك تجمعاً في حي بن سويلم، مكان سكن المعتدى عليه من أبناء عمومته وأفراد قبيلته وحدوث اعتداءات، حيث إن ذلك مجرد إشاعات لا صحة لها إطلاقاً، ولم يحدث أي تجمع، وأهاب القرشي بعدم نشر الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، ودعا الجميع الى أخذ المعلومة الصحيحة من الجهات الرسمية ووسائل الإعلام المعتمدة التي تعتمد على أخذ الخبر من مصدره.