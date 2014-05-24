"معتل نفسي" يقتل سائقاً في مكة المكرمة

تحفظت الجهات اﻷمنية المختصة في العاصمة المقدسة على شاب ثلاثيني، إبان تورطه في مقتل مقيم آسيوي، ﻷسباب لا تزال مجهولة، وتجري الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث كاملة.

إزاء ذلك، أوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطيه القرشي بأن: "الجهات اﻷمنية في شرطة العاصمة المقدسة، تبلغت في الرابعة من فجر اليوم السبت، بوجود اعتداء من مواطن في الـ 30 من عمره، ويعاني اعتلالا نفسيا، على مقيم من جنسية آسيوية، يعمل سائقا خاصا لدى إحدى الأسر، وذلك بإطلاق النار عليه، من سلاح كان بحوزته، ما أدى إلى وفاته نتيجة تعرضه لعدد من الطلقات".

وأضاف المقدم القرشي: "فور تلقي البلاغ، باشر مركز شرطة الشرائع الحادثة؛ رفقة المختصين في اﻷدلة الجنائية والطب الشرعي، وتم التحفظ على المتهم، ولا تزال التحقيقات جارية، تمهيدا لإحالته لجهات الاختصاص".