6494 وظيفة تعليمية للرجال

دعت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الخريجين الراغبين في التقدم لشغل 6494 وظيفة بالمستوى الخامس حسب لائحة الوظائف التعليمية المخصصة للرجال في مراحل التعليم العام والتربية الخاصة ممن تتوافر لديهم الدرجات العلمية التربوية والتخصصات المحددة بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية من الحاصلين على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات داخل أو خارج المملكة ــ بشرط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم العالي للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة ـــ وخريجي كليات إعداد معلمي المرحلة الابتدائية.

وأهابت الوزارة بالراغبين في التقديم لتلك الوظائف الدخول لرابط التقديم على الانترنت: www.mcs.gov.sa، خلال الفترة من 27 / 7 / إلى 7 / 8 / 1435 هـ، وتعبئة كافة الحقول في طلب التقديم.