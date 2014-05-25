إعفاء 710 متوفين من سداد القروض

اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي قائمة بأسماء الدفعة (16 و17) من المقترضين المتوفين، الذين تم تقديم طلباتهم عبر البرنامج الإلكتروني، وأكمل ذووهم بياناتهم المطلوبة، حيث أنهى الصندوق إجراءات تسديد كامل قروضهم وخطابات فك الرهن عن عقاراتهم وعددهم (710) مواطنين بمدن ومحافظات المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت (141) مليون ريال وشملت هذه الدفعة المتقدمين حتى الطلب رقم (80622).

وأوضح مدير عام الصندوق أنه جرى التنسيق مع فروع وزارة العدل لتسهيل إجراءات المراجعين بهذا الخصوص وبإمكان ورثة المتوفين الواردة أسماؤهم ضمن هذه الدفعات مراجعة كتابة العدل التابع لها العقار المرهون لإنهاء إجراءات فك الرهن بأسرع وقت، حرصاً على إبراء ذمم متوفيهم وتحرير عقاراتهم.