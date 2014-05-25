القبض على أربعيني طعن 3 مواطنين بعرعر

ألقت شرطة منطقة الحدود الشمالية القبض على أحد الأشخاص في العقد الرابع من عمره قام بطعن ثلاثة مواطنين في عرعر (شمال السعودية) باستخدام آلة حادة.

وكشف لـ"العربية.نت" الناطق المكلف بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد العنزي أنه في الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الماضي وفي مدينة عرعر أقدم أحد الأشخاص في العقد الرابع من العمر على الاعتداء على ثلاثة مواطنين بعد أن استخدم آلة حادة وهرب من موقع الحادثة، وتم اتخاذ الإجراءات الاستدلالية والتعرف إليه قبل أن يسلم نفسه إلى شرطة محافظة رفحاء، فتم القبض عليه وسماع أقواله وبعثه وتسليمه إلى مركز شرطة الفيصلية في عرعر، ثم تسليمه إلى هيئة التحقيق والادعاء.