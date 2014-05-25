القبض على عمالة وافدة تخبئ تموراً فاسدة بمكة

ألقت وزارة التجارة والصناعة القبض على عمالة وافدة تقوم بتخزين كميات كبيرة من معجون التمور الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بإحدى الاستراحات في حي الحسينية بمكة المكرمة.

وقامت الوزارة بإغلاق الاستراحة بعد كشفها تسويق الكميات المضبوطة على المحال التجارية، واستغلال توافد أعداد كبيرة من معتمري وزوّار العاصمة المقدسة لبيعها عليهم.

وصادرت الوزارة 2000 كيلوغرام من معجون تمر طيبة، و1000 غالون زمزم معبأ تم تخزينها بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية، حيث كانت عرضة لأشعة الشمس الحارقة، إضافة إلى 2552 غالوناً جاهزاً تمت تهيئتها تمهيداً للتعبئة، في الوقت الذي تم فيه إتلاف جميع الكميات المصادرة.