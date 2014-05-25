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القبض على لصوص انتحلوا شخصيات رجال أمن

المصدر: جدة - العربية.نت
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أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم الدكتور عاطي عطية القرشي أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تلقت بلاغاً عن قيام خمسة أشخاص بانتحال صفة رجال الأمن العام والدخول لمؤسسة تجارية واحتجاز العاملين بها وسرقة مبلغ مالي وأجهزه إلكترونية.

وأكد المقدم القرشي أنه بعد التحقيقات والبحث عن المتهمين تمكّن البحث الجنائي من ضبطهم في فترة وجيزة واعترفوا بقيامهم بذلك، مبيناً أن المتهمين اثنان منهم سعوديان وثلاثة من جنسية عربية، وقد تم التحفظ عليهم جميعاً ومازالت التحقيقات جارية وإكمال اللازم حيالهم تمهيداً إحالتهم للجهة المختصة.

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