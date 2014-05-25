بالفيديو.. أميركي يغني للسعوديين بلهجتهم

تعوّد السعوديون في كل فترة على ظهور مقاطع لسعوديين داخل السعودية وخارجها وهم يلقنون أجانب من دول مختلفة جملاً وعبارات سعودية صرفة عائدة للهجات محلية، وآخر هذه المقاطع المتداولة كان لشبان سعوديين أصرّوا على أن يغني معلّم أميركي أغنية جنوبية ضاربة في السعودية مع نفس الكلمات واللحن وبتشجيع من الطلاب السعوديين الذين التفوا حوله.

وإذا كان المبتعثون السعوديون الأوائل في القرن الجديد هم مَنْ دشّنوا هذه المقاطع بتعليم أجانب في دول ابتعاثهم بعض العبارات السعودية الدراجة بحثاً عن رواج أكبر لمقاطعهم التي أرادوها مضحكة لأقرانهم من السعوديين قبل أن تتطور الفكرة لاحقاً ويذهب سعوديون لاستخدام هذه المقاطع في نقل عبارات تعصّب رياضي وتحفيظها لأجانب لم يعرفوا معناها لكنهم نجحوا في إلقائها وإيصالها للمتلقين.

وبسبب تنوع اللهجات السعودية واختلافها نادراً ما كان ينجح الأجانب غير الناطقين بالعربية في إجادة هذه اللهجات بشكل جيد، كما أن المملكة لا تعرف معاهد داخلية لتعليم الأجانب القادمين بغرض العمل اللغة العربية، ما جعل هؤلاء العاملين يبتكرون لهجة خاصة بهم صارت اليوم هي لغة المحادثة بين السعوديين والعمالة الأجنبية المنتشرة في البلاد.

وخلال السنوات الماضية ظهر بعض العمالة الذين أصبحوا يجيدون بطلاقة لهجات محلية صرفة أبطالاً في مقاطع تم تداولها بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها مقطع عامل باكستاني أجاد اللهجة البدوية في منطقة الدوادمي، وآخر أفغاني كان يحفظ أشهر أغاني الفنان خالد عبدالرحمن، لكن الشخصية التي عرفت شهرة واسعة خلال السنوات الثلاث الماضية كانت لشاب أميركي يدعى أبومتعب، فاجأ السعوديين حينذاك بإتقانه للهجتهم قبل زيارته السعودية بعد ذلك.