السعودية: تغريم شركات أرز 80 مليون ريال

قررت لجنة الفصل بمجلس المنافسة في السعودية فرض غرامات مالية تقدر بـ 80 مليون ريال على عدد من المنشآت العاملة في مجال الأرز وذلك لارتكابها عدة مخالفات لنظام المنافسة والمتمثلة في التحكم بسعر سلعة الأرز والاتفاق على تحديد السعر، وفرض اشتراطات وقيود على عمليات البيع مع الأسواق المركزية والتي أدت إلى تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة العادلة.

ويعتبر المجلس المنشأ قبل ثمانية أعوام تقريباً، ذا شخصية استقلالية مالية وإدارية ويرأسه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال. ويعنى بالاشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

علماً بأن إجمالي الغرامات المالية التي أوقعتها اللجنة أكثر من 300 مليون ريال ضد المنشآت المخالفة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، ووفقاً لنظام المنافسة يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، وفي حال صدور الأحكام النهائية سوف يتم التشهير بتلك المنشآت.

الجدير بالذكر أن المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة تم تعديلها فالعقوبة المالية تصل إلى 10 في المائة من إجمالي المبيعات ورد جميع المكاسب المكتسبة نتيجة ارتكاب المخالفة، والتي سوف ينعكس آثرها الإيجابي على السوق للحد من ارتكاب مخالفات نظام المنافسة.

ومن مهام المجلس، الموافقة على حالات الاندماج والتملك للمنشآت والتي ينتج عنها وضع مهيمن في السوق , واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوي والممارسات المخلة بالمنافسة وكذلك الأمر بالتحقيق والإدعاء فيها , بالإضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة.