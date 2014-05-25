لم يهز المجتمع السعودي حادثة بعد 9/11، سوى حادثة رانيا الهذيلي، 24 سنة، التي سرقت خمسة بنوك، في 3 أسابيع، ولو حصلت الحادثة هنا لقيل عنها مريضة أو تلبّس بها جنيّ، ولو وقعت قضيتها في يد (نزاهة) لقالت لن نشهر باسمها، حتى تأخذ العدالة مجراها، وتنتهي ملابسات الحادثة، ولو أخذت العدالة مجراها، فقد يستغرق ذلك سنوات.

الخبر الذي تناقلته معظم وسائل الإعلام، عن السعودية رانيا التي تعيش في الولايات المتحدة،واستطاعت أن تسرق البنوك الخمسة بجرأة غير معهودة، والفتاة التي تعيش مع والدتها بولاية مينيسوتا الأمريكية،أصبحت حديث الجميع بعد أن استطاعت السرقة، متنكرة في أزياء مختلفة ،فتارة ترتدي الحجاب والنظارة الشمسية، وتارة ترتدي باروكة شقراء بحسب صحيفة عكاظ ومجلة سيدتي. واعتمدت السارقة الشابة على أسلوب غريب في السرقة، فعادة كانت تدخل المصرف حاملة رسالة تحتوي على تهديدات بأنها مسلحة وتسلمها لموظف البنك الذي يقوم بإعطائها المال، ولكن أحد موظفي واحد من أشهرالبنوك المسروقة، قد قام بنصب فخ إلكتروني عند إعطائها المال ومن ضمنه العديد من الأوراق المالية المختومة بشرائح تتبع عن بُعد، سهلت أمر وقوعها في قبضة رجال الشرطة أثناء شرائها كمبيوترًا محمولاً.

القصة التي تشبه أفلام وروايات هوليوود؟ لم تكن لتثير الرأي العام لو لم تكن فيها العديد من الجواذب، أولاً الجانية فتاة، وثانياً سعودية، وثالثاً شابة، ورابعاً تم تصويرها وهي تسطو على أحد البنك وهي تلبس الحجاب السعودي، وخامساً في أمريكا مائتا ألف سعودي مبتعث من الشباب والفتيات، وآخر ما يحتاجون له هناك قصص تقض مضاجع الأجهزة الأمنية الأمريكية من تصرفات بعضنا المتطرفة.

لم يستغرق القبض عليها ساعات بعد آخر مغامراتها، وحُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات ونصف، وصدر الحُكم في أيام، وبذلك تم إغلاق ملفها الجنائي، ولكن ملفها الاجتماعي، وتبعاته الأمنية سيظل مفتوحاً لن يغلق حتى نعرف لماذا؟ وكيف؟ ومتى؟ دوافعها؟ لكي نمنع خروج أو صناعة رانيا أخرى تفاجئنا بعد حين.

#للحوار_بقية

يقال إن حادثة 9/11 مفاجأة غيرّت خارطة العالم، واليوم سوف تغير قصة رانيا خارطة الابتعاث، ليكون أكثر جدية، وأوسع مراقبة، وأعمق إعداداً.



نقلا عن صيحفة "المدينة"

www.al-madina.com/node/533683/%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1.html