خرج للنزهة فسقطت عليه صخرة

‏‫خرج مع أقاربه للتنزه في الطائف فانتهي به الأمر إلى نقله للمستشفى، بعد سقوط صخرة عليه.

بدأت التفاصيل، بحسب البيان الصادر عن الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، بأن: "عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً أمس السبت عن طريق مواطن يفيد أن ثلاثة أشخاص من أقاربه ذهبوا إلى موقع يبعد حوالي 20 كيلومتراً عن منطقة الشفاء باتجاه تهامة يسمى (تنهب)، يوجد به منحل وأن أحدهم سقطت عليه صخرة ولم يستطع الطلوع والرجوع لوعورة المنطقة وشدة الإصابة، وتم استدعاء طيران الأمن للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ".

وأضاف: "إلا أن عمليات الدفاع المدني تبلغت عن طريق الشخص الذي على تواصل مع المرافقين للمصاب أنهم رجعوا. وهم على مسافة تقارب 4 كيلومترات من موقع تمركز الفرق وتم إخراجه ونقله عن طريق إسعاف الهلال الأحمر لمستشفى الملك عبدالعزيز وحالته مستقرة".