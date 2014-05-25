مشكلة الإسكان عام ٢٠٤٠ !

يتوقع مختصون أن يرتفع الطلب على الوحدات السكنية في المملكة بحلول عام ٢٠٤٠م إلى ٣ ملايين وحدة سكنية، بينما تبدو وزارة الإسكان عاجزة عن سد الفجوة رغم أنها تملك تحت يدها حوالى ٢٥٠ مليار ريال، حيث إن مشاريعها قد لا تلبي أكثر من ١٠% من الطلب الحالي ناهيك عن مواكبة الزيادة مستقبلا !

هذا العجز لا يدهشني، ففي دول الاقتصاد الحر تلتزم الحكومات برسم السياسات، وبناء الخطط، وسن القوانين التي تنظمها. أما التنفيذ فيقوم به القطاع الخاص فيسهم في توفير فرص العمل، وإنعاش الدورة الاقتصادية، وفي قطاع الإسكان يجب أن تلعب الحكومة دور المنظم لا المنفذ إلا فيما يتعلق بفئة محدودة كالأسر الفقيرة، فتوفير ضمانات التمويل ليقوم القطاع الخاص بالمهمة، ويمتلك المجتمع خياراته، ويخرج من أسر المجمعات السكانية المتناسخة وتأثيراتها الاجتماعية المدمرة خاصة من ناحية تكريس الطبقية !

وفي الدول الريعية تماما كالدول الاشتراكية أصبحت الحكومات تلعب جميع الأدوار مع فارق بسيط هو أن مواطن الدولة الريعية يطلب عطاء بمعايير الدول الرأسمالية، بينما مواطن الدولة الاشتراكية أكثر قناعة، إنها بصراحة مزعجة للكثيرين، أزمة ثقافة علاقة طرفين اختارا أن تكون علاقتهما علاقة تكافل !

نحن بحاجة للخروج من هذه الشرنقة. فالوزارات يجب أن تتخلى عن الكثير من الأدوار التي استأثرت بها فلا هي بالتي أنجزتها كما ينبغي ولا هي بالتي أتاحت الفرصة للقطاع الخاص لتحمل مسؤولياته بخلق بيئة استثمارية صحية تحكمها التشريعات والمحفزات العادلة، لا بيئة هجينة اختلط حابلها بنابلها، و تحالف فيها الجشع مع الفساد ليجعل من اقتصاد البلد ضرعا يحتلب حتى الجفاف، لا حقلا يزرع ليثمر في دورة مستمرة تتعاقبها الأجيال !

نقلا عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140525/Con20140525701584.htm