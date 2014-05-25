استعرض المغرّدون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حال بعض الطلاب والطالبات في الاختبارات النهائية التي بدأت اليوم في السعودية، حيث أبدى المغرّدون عبر هاشتاغ #الاختبارات_النهائية، بعض المواقف خلال أيام الاختبارات التي اختارت "العربية.نت" البعض منها.
هكذا حالهم مع الاختبارات النهائية
استعرض المغرّدون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حال بعض الطلاب والطالبات في الاختبارات النهائية التي بدأت اليوم في السعودية، حيث أبدى المغرّدون عبر هاشتاغ #الاختبارات_النهائية، بعض المواقف خلال أيام الاختبارات التي اختارت "العربية.نت" البعض منها.