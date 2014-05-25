هكذا حالهم مع الاختبارات النهائية

استعرض المغرّدون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حال بعض الطلاب والطالبات في الاختبارات النهائية التي بدأت اليوم في السعودية، حيث أبدى المغرّدون عبر هاشتاغ #الاختبارات_النهائية، بعض المواقف خلال أيام الاختبارات التي اختارت "العربية.نت" البعض منها.

