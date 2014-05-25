وفاة عجوز احترقت داخل تنور

أدى سقوط مواطنة في "تنور" مشتعل إلى وفاتها حرقاً صباح اليوم، وذلك في منزلها الواقع في محافظة الأحساء.

وفتحت شرطة محافظة الأحساء ملفاً للتحقيق في الحادثة، وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن مركز شرطة الصالحية تلقى بلاغاً من زوج المواطنة، في العقد السادس من عمرها، يفيد بالعثورعلى زوجته متوفاة بعدما سقطت داخل التنور.

وأشار الرقيطي إلى انتقال الفرق المختصة لموقع الحادثة للتحقيق في ملابساتها، في حين تم نقل جثة السيدة إلى المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي والتأكد من مسببات ودوافع الحادثة.