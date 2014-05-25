"حب الثروة" يثير غيرة الشباب من أجدادهم

تسبب "حب الثروة" في إثارة غيرة الشباب من أجدادهم، ما جعلهم يطمحون إلى إبداء رغبتهم في حب تملك شركات خاصة بهم، وذلك وفقاً لما أظهره التقرير السنوي السادس لرأي الشباب العربي الذي عنوانه "نريد قيماً وأفكاراً معاصرة"، وأجرته شركة "أصداء بيرسون - مارستيلر" على عينة شملت 3500 فرد من 16 بلداً من منطقة الشرق الأوسط منهم 300 فرد من المملكة العربية السعودية.

وكشف التقرير أن 65% من الشباب أجمع على أن جيلهم يميل أكثر نحو إطلاق الشركات الخاصة بهم قياساً مع الأجيال السابقة.

وأوضح أن 70% يشعرون بأن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح، من حيث النمو مقارنة بنسبة 65% في استطلاع العام الماضي 2013، وأن سياسات النمو الداخلية في المملكة تلقى تأييد الغالبية، إذ عبر 57% عن تفاؤلهم بمستقبل بلادهم.

وأشار التقرير الذي تناول الفترة من ديسمبر 2013 ويناير 2014، إلى تنامي ثقة الشباب السعودي بقدرة الحكومة على معالجة القضايا الرئيسية، حيث عبر 66% عن ثقتهم بمستويات المعيشة، و63% عن ثقتهم بالاستقرار الاقتصادي، والبطالة 68%.