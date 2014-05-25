«حُطْ في الخُرج !»

من المفروض أن يلتزم أي مسؤول إداري تنفيذي بالأنظمة والتعليمات المبلغة له ولجهة عمله في تعامله مع معاملات المراجعين ومع شكاوى المواطنين، وأن يعلم أن وظيفته ذات صلاحيات محددة وأن له حقوقا وعليه واجبات، وألا يحكم في هذه الأمور عاطفته ويخضعها لعلاقاته الخاصة، فيتأثر بذلك عمله وتتضرر المصلحة العامة، فلو أن مسؤولا إداريا تنفيذيا وصلته شكاوى عن تعدي شخص ما على حق عام أو على أراض حكومية بيضاء مجاورة لمساكن الشاكين أو على حق خاص وكان أصحاب الشكاوى يريدون من وراء شكواهم وقف المتعدي عند حده، وكان بين ذلك المسؤول الإداري والمشكو منه علاقة صداقة أو مصلحة أو قرابة فلا ينبغي له تحكيم عواطفه أو مصالحه عند تعامله مع الشكوى، بل يجب عليه الرجوع إلى ما لديه من أنظمة وتعليمات ويطبق على الشكاوى ما جاء فيها دون النظر إلى الشاكي أو المشكو منه، حتى لا يصبح طرفا في القضية أو منحازا إلى جهة من جهاتها أو مستغلا لسلطته الوظيفية، أما إن ترك ذلك كله وراء ظهره وقال لمدير مكتبه إذا جاءتك أي شكاوى ضد فلان فاعرضها علي قبل اتخاذ أي إجراء رسمي حولها، فإذا عرضت على سعادته تبسم في وجه مدير مكتبه وقال له : حطها في الخرج، أي أغلق عليها درج المكتب لتنام فيه هادئة مثل الطفل الوديع، فإن جاء أصحاب الشكاوى سائلين عنها «طوحوهم» يمنة ويسرة حتى تكل أقدامهم وتزوغ عيونهم ويملأ اليأس قلوبهم ويعلموا أن غريمهم «مدعوم» وأنه لا فائدة من ملاحقة الشكاوى، فيما يتصل ذلك المسؤول الإداري بصديقه قائلا له : مبروك علة وانزاحت ؟!

مثل هذا المسؤول الإداري التنفيذي قد يكون موجودا في أي زمن وفي أي موقع من المواقع الوظيفية، وقد يبقى في موقعه سنوات عديدة وهو يمارس هوايته في وضع الشكاوى المقدمة ضد من يلوذون به في الخرج، فإذا صرفه الله عن وظيفته الإدارية وخرج منها مذموما مدحورا بعد سنوات من الفساد الإداري والاستغلال السيئ للسلطة الوظيفية، فإن أقصى آمال أصحاب ملفات الشكاوى النائمة في الخرج أن يتقدموا بطلب إخراجها وإحيائها من جديد حتى تأخذ مسارها وفق النظام والحق والشرع، ولكن الاكتفاء بهذا الإجراء ليس فيه ردع لمن يحمل من الصفات ما يماثل صفات المسؤول الإداري «المقلوع» بل فيه تشجيع لهم على ممارسة الدور نفسه حتى إذا غادروا مواقعهم بعد طول تسلط وفساد لم يحاسبهم أحد على ما فعلوه من قبل، ولذلك فإن الواجب والمصلحة يقضيان بأن يحاسب المسؤول الإداري المغادر لمنصبه طوعا أوكرها على ما سببه خلال عمله من تعطيل لمصالح المراجعين وظلم لأصحاب الشكاوى وإضرار بالمصلحة العامة بحمايته وتستره على من يعتدي على حق خاص أو عام، فإذا علم الذين في قلوبهم مرض من الموظفين الإداريين أو الماليين أنهم سوف يحاسبون ويعاقبون عما يكتشف عقب رحيلهم المذموم من ملفات وضعوها خلال فترة عملهم «في الخرج» فإن من يأتي بعدهم سوف يعلم علم اليقين أن مسؤولية استغلاله لسلطته الوظيفية سوف تلاحقه حتى بعد تركه «للكرسي» وأنه محاسب ومعاقب عليها فلعل في ذلك ما يردع وينفع !

نقلا عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140525/Con20140525701606.htm