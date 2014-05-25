11 ألف تقدموا عبر برنامج "ساعد"

كشفت وزارة الخدمة المدنية أن عدد المتقدمين على برنامج (ساعد) لاستقبال طلبات الراغبين في التوظيف على الوظائف المشمولة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور، أكثر من ( 11254) متقدماً ومتقدمة، منذ أن أطلقته الوزارة قبل أسبوعين .

وأوضحت في بيان لها اليوم أن البرنامج مكن المتقدمين والمتقدمات من تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية لإتاحتها للجهات الحكومية لترشيحهم على الوظائف الشاغرة على اللائحتين الذي وضع من أجلهما البرنامج ,منوهة أن الوزارة سبق أن أوضحت أن الحاصلين على المؤهلات العلمية من المتقدمين على برنامج التوظيف " جدارة " لن يتاح لهم التقديم على هذا البرنامج كونه موجه لفئة وظائف الأعمال المساعدة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور، وتدعو في الوقت ذاته الراغبين في التقدم على تلك الوظائف إلى تسجيل بياناتهم وإرفاق مؤهلاتهم ( إن وجدت ) عبر الأيقونة المخصصة للبرنامج على البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية أو من خلال الرابط المباشر : https://eservices.mcs.gov.sa/Saed/Users/index.aspx .

يذكر أن برنامج (ساعد) يوفر قاعدة بيانات شاملة لطالبي العمل على تلك الوظائف تلبي حاجة الجهات الحكومية من تلك القوى العاملة ، وسيختصر عليها كثير من الإجراءات والمتطلبات المتمثلة في الإعلان عن الوظائف واستقبال الطلبات ، كما سيوفر البرنامج للجهات الحكومية القوى العاملة من قوائم المتقدمين حسب نوع الوظيفة ومتطلباتها، متى رغبت الجهة الاكتفاء بالاستفادة من هذا البرنامج دون الإعلان المستقل وبما لا يخل بما لديها من صلاحيات بحسب النصوص النظامية الواردة في تلك اللائحتين.

