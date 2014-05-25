14 فرقة إطفاء وإنقاذ تسيطر على حريق بمستودع في جدة

‏‫سيطرت 10 فرق إطفاء و4 فرق إنقاذ تدعمها سيارات السنوركل والسلالم والمعدات المساندة على حريق وقع أمس السبت بمستودع للملابس الجاهزة، تبلغ مساحته ١٢٠٠ متر مربع شرق محافظة جدة، وقد عملت الفرق من كافة الجهات على محاصرة النيران ومنع امتدادها والسيطرة عليها، بعد أن استخدمت مادة الرغاوي في عملية الإطفاء.

كما ساهمت سيارتا السلالم والسنوركل في قذف المياه إلى عمق المستودع بفضل التقنية العالية التي تتمتع بها، كما تم استحداث منطقة إسناد لدعم الفرق بالمياه والرغاوي في الموقع، ومع نهاية عمليات الإطفاء شرع قسم التحقيق في البحث عن أسباب نشوب الحريق.