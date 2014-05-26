إخلاء 381 معتمرا بعد حريق في فندق بمكة

أخلت فرق الدفاع المدني في مكة المكرمة 381 معتمرا من جنسيات مختلفة، بعد اندلاع حريق داخل فندق بحي المسفلة في العاصمة المقدسة.

وقال الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم صالح العلياني إن الحريق لم ينتج عن أي إصابات، وذلك بعد مباشرة فرق إطفاء وفرقتي إنقاذ وفرقة التدخل السريع الحادث الذي وقع فجر اليوم الاثنين.

وأوضح أن الحريق وقع داخل غرفة بالدور الخامس من مبنى الفندق المكون من 17 دوراً، حيث تم إنهاء الحالة مقتصرة على محتويات الغرفة، وكان لعمل وسائل السلامة (نظام الرش الآلي) بالفندق دور بعد قدرة الله في محاصرة الحريق ومنع انتشاره قبل وصول فرق الدفاع المدني.

وأشار إلى أنه عند وصول الفرق قامت على الفور بتوزيع المهام فيما بينها، حيث باشرت فرق التدخل السريع إخلاء نزلاء الفندق احترازيا و381 معتمرا من جنسيات مختلفة وقت الحريق، فيما حاصرت فرق الإطفاء مكان الحريق لإخماده تماماً ومنع انتشاره.

وقامت فرق الإنقاذ بالتفتيش في بقية أرجاء وممرات وغرف الفندق مع حراس الأمن لضمان عدم وجود أي محتجزين، وقد أعيد المعتمرون إلى سكنهم خلال نصف ساعة بعد التأكد من انتهاء أعمال الإطفاء تماما وسلامة التيار الكهربائي.