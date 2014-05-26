إعفاء مستفيدي "حافز" من التحديث 3 أيام

أكد المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تيسير المفرج أن الصندوق قرر إعفاء مستفيدي حافز من تحديث بياناتهم منذ أمس الأول حتى اليوم تفاديا لخصم المخصص المالي لهم، وذلك بسبب عطل تعرض إليه الموقع.

وقال المفرج إنه قد لوحظ من مساء يوم أمس السبت بُطء في الدخول للموقع الرسمي لحافز بسبب عطل فني في نظام الشركة المُشغلة للموقع مما نتج عنه تعذر "الدخول الأسبوعي" لبعض المستفيدين من برنامج حافز، وعليه فقد قرر صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إعفاء منْ تعذر عليه الدخول بسبب العطل الفني للموقع خلال الأيام (السبت والأحد والاثنين) من الأسبوع الجاري.

وأوضح أن الصندوق لم يسجل أي خفض في المخصص المالي جرَّاء عدم الدخول الأسبوعي على الموقع؛ مشيراً إلى أنَّ العمل جارٍ لمعالجة المشكلة التقنية للموقع، وسيقوم البرنامج بإخطار المستفيدين منه بعودة إمكانية الدخول الأسبوعي على الموقع للتأكد من وجود عروض عمل أو فرص تدريبية للمستفيدين.