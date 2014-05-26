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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

إننا نحرث في البحر

وذلك في المحاولات والأنظمة التي تطلقها وزارة العمل للسعودة وتوطين العمالة كنظام نطاقات الذي أحدث الآلاف من الوظائف الوهمية، والوزارة لم تدرك أنها مهما عملت فلن تستطيع وحدها حل هذه القضية واستئصال شأفتها فهذه قضية أمة وقضية فكر متخلف، وذلك باختصار لأننا تخلفنا عن مواكبة العصر والدخول في صناعة المعرفة، وبدلا من ذلك دخلنا في سبات عميق متكلين على دخل من مصدر طبيعي لا يتسم بالتجدد والاستدامة، وبعد حين لن يطول سنندب حظنا ونقلب كفينا على ما فاتنا ولات حين ندم، ولإدراك أهمية الدخول في عصر المعرفة هناك إسرائيل التي دخلت هذا العصر، فوفقا لإحدى الدراسات، فإنّ ناتجها القومي السنوي يصل إلى ١٢٠ مليارا سنويا، أي سدس الناتج القومي العربي، ويبلغ معدل دخل الفرد ١٦ - ١٨ ألف دولار سنويا في حين أنّ دخل المواطن العربي يبلغ ٢٥٠٠ دولار سنويا، ويقرر أحد الباحثين أنّ الناتج المحلي لاسرائيل بلغ ٢٠٪ من الناتج المحلي للوطن العربي، وأنه قد يصل في العقد أو العقدين القادمين إلى حوالي ٤٠٪ منه، ونحن قررنا (الهيئة العامة للاستثمار) منح شركة أبل الأميركية ترخيصا للعمل في السعودية بشكل مباشر، وستقوم بصيانة وتسويق منتجات الشركة، وليس بأيّ تصنيع علما بأنّ هناك مصنعا لأبل في إسرائيل.

نقلا عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/938728

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