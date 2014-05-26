الجوازات تستكمل نماذج الخدمات الإلكترونية

أكملت المديرية العامة للجوازات نماذج الجوازات الخاصة بطلب إنهاء إجراءات الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر إدارات الجوازات من خلال زيارة صفحة موقعها الإلكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي للجوازات المتحدث المقدم أحمد اللحيدان أن العمل على خدمة المواطن والمقيم النظامي عبر بوابتها الإلكترونية يأتي ضمن التيسير وتسهيل الإجراءات دون الحاجة إلى استخدام النماذج الورقية السابقة، والتي كانت تستخدم يدوياً.

وبيّن المقدم اللحيدان أن من يرغب بمراجعة فروع إداراتها لإنهاء معاملاته فما عليه سوى الاطلاع على الموقع الإلكتروني ومعرفة الإجراءات المتبعة وطباعة الاستمارات التي يحتاجها.

كما دعا المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدماتها الإلكترونية (أبشر) والتي تمكنهم من إنهاء معظم إجراءاتهم إلكترونياً.