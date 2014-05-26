الحكم بالقتل على أحد مثيري الفتنة في القطيف

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة، اليوم الاثنين، بالقتل تعزيراً على أحد مثيري الفتنة في القطيف.

يأتي ذلك بعدما أدين بعدة تهم، من أبرزها "إطلاق النار على دورية أمنية، وإيوائه أحد المطلوبين، وتعلمه طريقة تفجير أسطوانات الغاز، وتستره على مجموعة من مثيري الشغب والمحرضين عليه، وشراء ثلاث مسدسات و45 طلقة.

وقال القاضي في صك الحكم: "نظراً إلى أن الأفعال التي صدرت من المدعى عليه موجبة لإقامة حد الحرابة، ونظراً إلى أن المدعى عليه أقر بما نسب إليه في دعوى المدعي العام حسب إقراره المصدق شرعاً والمرصود سابقاً، ورجع عن هذا الإقرار والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، لذلك فقد درأنا عن المدعى عليه حد الحرابة لرجوعه، ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه، فقد حكمنا بالإجماع قتله تعزيراً".