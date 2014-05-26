سبق لي أن كتبت عن الشيخ (زايد بن مسفر آل عيسى) وعن فلسفته في فن الزواج التي لم ولن أستطيع أن أجاريه فيها، فكل إنسان له قدراته وإمكانياته ومخزون عواطفه، وقد كتب لي الشيخ تعقيبا أقتطع لكم بعض ماجاء فيه:

اطلعت على مقالتك التعقيبية التي كانت بعنوان (هكذا الحب ولا بلاش) على خبر زواجي بثالثة، وما ترتب على ذلك من إهدائي لزوجتي الأولى والثانية قصيدة شعر وقطعتي أرض، وقد التقطت أنت الفكرة التقاط الحاذق كعادتك في مقالاتك (وهكذا فن الكتابة ولا بلاش) وكما تعلم، بأن فضائل الله على عباده وخاصة ما شرعه لآخر الأمم وخيرها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما في ذلك من خير عميم ونفع عظيم للرجال وللنساء على حد سواء فهو سبب في التكاثر المندوب إليه في قوله عليه الصلاة والسلام (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم) ـ انتهى.

وفي السياق جادت قريحته وصاغ عدة أبيات وجهها لي مشكورا بدون (قطعة أرض) على حد قوله، وفيها:

يا مشعلا هي سنة وشرائع

قد صاغها رب كريم واسع

من حقهن على الرجال مودة

ومزيد إحسان وحب ناصع

كم للإله على العباد منائح

منها التعدد وهو فضل رائع

هي سنة الهادي وخير صحابه

هلا اقتديت بهم فما لك مانع

رجل وسيم أنت ثم مثقف

فإذا اشتهيت أتت إليك بدائع

من كل حسناء تجر ثيابها

نحو السديري والخطى تتابع

كم ربة للحسن عشت بقلبها

حرفا له في كل نبض طالع

ولأنت من يدري بما يبدينه

من حسنهن وللحسان براقع

ولأنت أدرى بالملاح وإنني

قد جئت في نصحي إليك أسارع

واسأل كما قال المثال مجربا

إني الخبير وأنت نجم ساطع

ويختم تعقيبه قائلا: «عموما أيها الحبيب، إن قدر لي أن أنجح في تحريضك على الزواج بثانية وبصفتي مأذونا شرعيا فإني أتمنى أن أحظى بكتابة عقدك وهذا شرف لي ــ انتهى.

أكثر ما أعجبني يا شيخ زايد هو: جـر الثياب والخطى التي تتابع ــ وهذا هو اللي ذابحني ــ ، ولكن للأسف (العين بصيرة واليد قصيرة)، وياليت عندي شجاعتك ياليت.

وبالصدفة ففي اليوم الذي كتبت فيه هذا المقال شاهدت في جريدة الرياض رسما (كاريكاتيريا) يقول فيه أحدهم لصاحبه: «ترى المرأة الوحيدة اللي تؤيد التعدد (وبقووووة) هي: الخطابة»..

ولو أنه أضاف معها أيضا: و(المأذون الشرعي) كذلك، لما كذب.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140526/Con20140526701840.htm