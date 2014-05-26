القبض على مروج خمور بحوزته 480 زجاجة

قبضت شرطة الرياض، مساء أمس، على مروج خمور بحوزته 480 زجاجة.

وقالت الشرطة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن مركز العمليات الأمني قد تلقى بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بوجود سيارة مشبوهة تقوم بالدوران في حي التعاون.

وأضافت: "على إثر ذلك، تم توجيه دورية الأمن القريبة، وحال وصولها قامت بمسح ميداني سريع للحي، نتج عنه مشاهدة سيارة من نوع جمس، يستقلها شخص، وعند مشاهدته لدورية الأمن حاول الهرب لكنه فشل، بسبب تضييق الخناق عليه، حيث ترجل من السيارة هارباً على أقدامه حينها تمت متابعته والسيطرة عليه، وبالعودة للموقع الذي تقف فيه السيارة عثر على عدد كبير من الأكياس البلاستيكية تحوي 480 قارورة من الحجم الكبير مملوءة بمادة العرق المسكر ".

وأشارت إلى أنه تم تسليم المتهم والمضبوطات لمركز شرطة العليا لإكمال إجراءات القضية .